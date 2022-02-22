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內地貸款市場報價利率不變 符預期

中國版 2022/02/22

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中國人民銀行昨日公布2月LPR（貸款市場報價利率）數據顯示，1年期和5年期以上利率分別為3.7厘及4.6厘，均與上月持平，符合市場預期。

分析師認為，1月中國金融數據靚麗，監管層需要更多時間觀察此前降息

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