內地貸款市場報價利率不變 符預期 中國版 2022/02/22 分享： 中國人民銀行昨日公布2月LPR（貸款市場報價利率）數據顯示，1年期和5年期以上利率分別為3.7厘及4.6厘，均與上月持平，符合市場預期。 分析師認為，1月中國金融數據靚麗，監管層需要更多時間觀察此前降息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 廣州降房貸利率 樓價望逐步企穩 今日 廣州降房貸利率 樓價望逐步企穩 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 今日 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 今日 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 你可能感興趣 廣州降房貸利率 樓價望逐步企穩 今日 01:00 廣州降房貸利率 樓價望逐步企穩 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 今日 01:00 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 今日 01:00 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 中國人民銀行 中國 經濟 貨幣政策 降準 LPR 中期借貸便利 銀行