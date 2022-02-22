廣州降房貸利率 樓價望逐步企穩 廣西南寧寬公積金貸款 內房A股回升 中國版 2022/02/22 分享： 中國樓市政策持續出現實質性鬆綁，繼近日重慶等市下調房貸首付比例至20%後，內地六大國有銀行昨日（21日）起同步下調廣州房貸利率20點子（1厘等於100點子）。 此外，廣西南寧宣布，3月起提升公積金貸款額 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 今日 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 今日 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 內地貸款市場報價利率不變 符預期 今日 內地貸款市場報價利率不變 符預期 你可能感興趣 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 今日 01:00 內地樓市回暖 分析：續推托底政策 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 今日 01:00 官媒：逾40城鬆綁 樓市小陽春可期 內地貸款市場報價利率不變 符預期 今日 01:00 內地貸款市場報價利率不變 符預期 中國 經濟 銀行 廣州 按揭貸款 南寧 大悅城（深：000031） 泰禾集團（深：000732） 廣宇集團（深：002133） 南國置業（深：002305）