中國樓市政策持續出現實質性鬆綁，繼近日重慶等市下調房貸首付比例至20%後，內地六大國有銀行昨日（21日）起同步下調廣州房貸利率20點子（1厘等於100點子）。

此外，廣西南寧宣布，3月起提升公積金貸款額

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