把握數碼轉型大趨勢　結合發展全管道營銷捕捉新商機

新冠肺炎疫情衝擊各大品牌的實體銷售，加上電子商貿隨着流動裝置和社交媒體非常普及而增長迅速，促使這些品牌業務加快數碼轉型，發展出結合實體和網上的全管道營銷（Omni-channel Marketing）策略，現已成為市場大勢。身為中小企老闆或企業營銷主管，如何可以把握轉型契機，發展全管道營銷？



全管道營銷除了是同一時間透過實體和網上宣傳來推廣產品，也要善用兩者的特點，與客戶建立互動關係，建構持續一致的品牌形象，務求在芸芸的競爭對手突出自己，塑造獨特的無縫消費體驗。全管道營銷講求實體與網上互相配合，借助在網上所收集到的客戶消費數據及反應，制定相應的銷售策略，並轉化為實體和網上銷售額，過程中商戶只要能營造良好且別樹一格的消費體驗，便能慢慢累積忠誠顧客群，周而復始地為品牌創造盈利，鞏固品牌的市場地位。



論壇設四大主題 雲集重量級嘉賓講者



香港貿易發展局將於2022年3月16至17日，以全線上形式舉辦亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇（MarketingPulse and eTailingPulse）。論壇設有四大主題：「數碼未來與創新」、「元宇宙及NFT營銷」、「正向品牌與未來商務趨勢」和「數碼營銷及電子商貿工作坊」。



除了上海格力高的加藤巧，百威亞太區創新總監Zak Manion、樂高香港公司市場營銷總監（香港/台灣/澳門）岑皓祺、foodpanda香港董事總經理賴偉昕、歐萊雅亞太區旅遊零售首席數字營銷官Joyce Lui、CASETiFY聯合創辦人及行政總裁吳培燊、周大福珠寶集團有限公司智慧零售及電商總經理黄均廷，以及Love Bonito行政總裁Dione Song等企業代表，將與觀眾分享數碼轉型、創新顧客體驗、線上線下全管道營銷的真知灼見。

▲ 上海江崎格力高食品有限公司總經理加藤巧

▲ 樂高香港公司市場營銷總監（香港/台灣/澳門）岑皓祺

固力果：分享中國全管道營銷經驗



日本著名零食品牌固力果在日本以外的亞洲、歐洲和美國均有分公司，助推廣日式零食至世界各地。固力果自1995年起進入中國內地市場（在中國內地稱為「格力高」）後，迅速令中國年輕人對日式零食產生興趣，固力果在中國市場的規模與日俱增。固力果的中國內地分支上海江崎格力高食品有限公司（下稱「上海格力高」），也跟隨中國電子商貿的步伐，慢慢發展全管道營銷方向。



「大約五年前，當數碼化發展變得更加清晰時，市場發生了巨變，因此在此之前進入市場的優勢可以說幾近消失。僅僅通過傳統的大眾營銷已經不可能了，必須使用電子商務和社交平台等手段，執行數碼化客戶互動和銷售策略。數碼化所帶來的市場環境變化是非常快速，所以對Glico來說是全新的技能，我們正在邊學邊做。」上海格力高總經理加藤巧稱：「我們學習洞察中國的消費者，傾聽分銷客戶和合作夥伴的意見，並以適合中國市場的方式，銷售適合中國市場的產品。」



除了不同的專題討論環節，會議也會舉辦一系列數碼營銷及電子商貿工作坊，內容涵蓋社交平台上的電商業務和購物體驗、網紅營銷、「NFT 與元宇宙」的品牌和營銷人員須知、數碼分析及個性化營銷等。



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假如想了解一眾業界人士如何看待數碼轉型大趨勢，以至如何構思和執行全管道營銷策略，是次線上論壇實屬不容錯過。假如閣下是TOPick的讀者會員，可以專屬優惠碼「MBU03G5P」，享受專屬的45折優惠（原價港幣$550）！



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亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇詳情：https://bit.ly/3sWJ3tU

（特約）