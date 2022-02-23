香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 副刊版 2022/02/23 分享： 疫情反覆，香港酒店業為自救，要不斷想新宣傳吸引本地人入住。像香港維港凱悅尚萃酒店推出一個名為Centric Home的長租計劃，每晚房價只需$560起。若連續入住14晚或以上的話，客人更可獲酒店內的餐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 2022/02/15 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 2022/01/22 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 2021/11/19 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 2021/10/30 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 2021/10/04 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 香港 服務 酒店 餐廳 餐飲 港鐵 咖啡 酒吧 早餐 農場