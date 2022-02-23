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香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560

副刊版 2022/02/23

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疫情反覆，香港酒店業為自救，要不斷想新宣傳吸引本地人入住。像香港維港凱悅尚萃酒店推出一個名為Centric Home的長租計劃，每晚房價只需$560起。若連續入住14晚或以上的話，客人更可獲酒店內的餐

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欄名 : 旅事通

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