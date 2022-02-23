JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理 副刊版 2022/02/23 分享： 日本產的食材素來受港人歡迎，無論是水產、肉類以至雞蛋都不乏捧場客，當然亦有日本米。最近由日本貿易振興機構（JETRO）成立、專門推廣日本產農林水產物及食品的JFOODO，就邀得本地多達73間餐廳及零售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 2022/02/21 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 2022/02/21 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 2022/02/19 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 2022/02/18 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 2022/02/16 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 日本 零售 貿易 餐廳 食品 魚 蛋 超市 牛肉 豬肉