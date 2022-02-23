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JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理

副刊版 2022/02/23

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日本產的食材素來受港人歡迎，無論是水產、肉類以至雞蛋都不乏捧場客，當然亦有日本米。最近由日本貿易振興機構（JETRO）成立、專門推廣日本產農林水產物及食品的JFOODO，就邀得本地多達73間餐廳及零售

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欄名 : 新鮮熱辣

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