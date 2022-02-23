冬季奧運會曲終人散，除比賽成績外，特別值得留意的，其實是今次的科技應用，也是國力宣傳的一部分。

這些近乎是炫耀的科技集中在三方面：首先是雲計算，第二是實時全息投影「面對面」交流，第三是AI人工智能。雲計算方面，簡單而言，是即時的大數據傳輸到雲端立時處理，當中實現的最明顯例子，是比賽項目的多角度拍攝素材，差不多是即時就能處理，加工成類似「子彈時間」（電影《廿二世紀殺人網絡》那效果）的三百六十度互動觀影，觀眾可用自己調動多角度去看比賽。

即時全息投影的例子，則是主辦方代表交流，真是像《星空奇遇記》電視劇一樣，兩人在地球不同角落，但是通過全息投影可即時互動交換紀念品，而雙方的影像是去到所謂「毛髮級」的仔細程度。這個相信對日後遠距開會作為常態時將特別有用。

再有一個較大的突破是人工智能主持，虛擬主持的概念當然不是新東西，但是今次直播間的AI主持，加入了賣貨的功能（如賣奧運相關產品）。雖然實際觀感上，這個叫冬冬的虛擬播主，語言及表情上還是略嫌生硬，但從另一個角度而言，亦能看出未來電視直播的AI應用方向。

總體而言，今次冬奧有着明顯的展示中國科技成就的色彩。奧運村當中各種給外國運動員的震撼，例如甚麼機械人送餐，又或者人面識別等等，現在看來只不過是表面工夫，更大的戰場，肯定是雲技術，大數據快速處理。看似充滿科幻色彩的元素，可能再過幾年之後，就會成為每個人的日常。國際大型盛事，常有這種預告下一波生活方式的功能，美國和日本舉辦奧運或世博，讓世界接受了熱狗和壽司，中國今次不輸出包子，改而宣傳了高科技。