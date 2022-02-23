今學年有幸受邀為學生講課針灸，其中一校由於早在聖誕前疫情較平穩時授課，所以仍能與學生有直接的互動；另一校則為前周上課，而基於疫情近況，面授課堂要改為網課。面對上課形式改變，冀盼學生們仍要努力學習，不要鬆懈學業。

課堂講了些案例，其中有些甚為值得思考，在此亦希望分享給讀者們。大家可能聽過腕管綜合症，亦知道其症狀為手拇指食指麻痺，手拇指握物無力，更甚者夜半因痺醒來，十分困擾。發病原因多因跌仆時手腕外撑而受傷，或手腕退化骨質增生。

由於掌根腕管空間有限，若傷患水腫或出現骨刺，會壓迫管道內的正中神經綫，引致其支配的感覺區域麻痺及肌肉無力。非藥物治療包括物理治療師作超聲波、激光或針刺等，或中醫拔罐針灸，患者一般在4至6星期內症狀紓緩。

按常理腕管綜合症為局部壓迫神經綫，若患者能配合休息，治療大多進展理想。但臨床時有遇到頑強症狀者，病況纏擾不止，其原因原來是由於神經綫不止一處受壓。根據雙重擠壓症候群（Double Crush Syndrome）論述，像腕管綜合症一類受神經受壓疾病，醫者大多能在脊椎旁相應的神經根處找到受壓點。對於慢性神經痛患者，不要只着眼痛處，更要查看清楚受病神經沿途狀況，才能針對問題論治。

身體因神經受壓而產生的常見病症，除腕管綜合症外，還包括手肘內側麻痺的肘管綜合症、足掌痺痛的踝管綜合症等。處理要顧及患處，或波及到的椎旁神經根，同時鬆解，才能真正解決神經受壓問題。

面對困難，我們更要有迎難而上的氣概，在此與大家分享一句勉勵話語：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻？」

▲ 為何腕管綜合症難癒？