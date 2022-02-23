Paxlovid 鍾南山提到的新冠藥物

本港第5波新冠疫情嚴峻，確診數字高企，內地專家鍾南山以視頻方式為香港打氣，並提供防疫建議，包括促請特區政府儲備治療新冠的藥物，提到美國的Paxlovid。Paxlovid是美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產的口服藥。

輝瑞的新冠疫苗，即德國藥廠BioNTech以信使核糖核酸（mRNA）為技術平台生產的疫苗，叫「復必泰」（Comirnaty），香港人打的「復必泰」由復星公司提供，BioNTech在德國生產。與大家熟悉、可能選擇注射的復必泰不同，Paxlovid並不是預防疫苗，而是治療新冠肺炎的藥，但不是世界第一隻，世界首隻治療新冠的藥是默沙東藥廠（Merck）的Molnupiravir，Paxlovid是第二隻。既然鍾南山提議香港儲備Paxlovid，就在這裏科普一下這兩種藥物。

兩隻藥都在去年12月，獲美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權。輝瑞的Paxlovid，藥品包裝中有兩種藥：PF-07321332及Ritonavir，必須一併服用。Paxlovid是一種蛋白酵素抑製劑，與新冠病毒繁殖所需的酵素起作用，阻斷病毒複製所需要的酶，病毒無法使用所需要的酶，就無法複製，這隻藥便起到阻礙病毒繁衍的作用，而本身存在病人體內的病毒，最終可靠人體系統自行清除。默沙東的Molnupiravir，是核苷類似物，藥理機制是干擾病毒的遺傳碼，令其出錯，這種藥物中的成分，與病毒的核糖核酸類似，可令病毒誤用而產生變異，這突變會不斷累積，每次病毒複製都會增加，最終導致病毒在複製中不斷累積錯誤，無法成功複製，病毒逐漸被消滅。

兩種藥物同樣須於發病5日內開始服用，都是口服，但使用方法不同。兩款藥每個療程都是5天，每天服藥兩次，Paxlovid早晚各服3粒藥，Molnupiravir則早晚各服4粒。然而並非所有確診者，都可使用這兩款口服藥治療。兩種藥物都被建議使用在「具重症風險」的輕、中度新冠病人，所謂「具重症風險」，包括年齡65歲以上、患有心血管疾病包括高血壓、慢性肺病、糖尿病、肥胖（BMI 25或以上），以及罹患其他影響免疫功能疾病等，用這兩種藥可降低重症風險。

在最低適用年齡方面，Paxlovid最低年齡為12歲，Molnupiravir使用者則須年滿18歲，因成分可能對骨骼生長有影響。

療效方面，兩隻藥都說可減低住院及死亡風險。輝瑞聲稱Paxlovid可讓輕、中度新冠確診者住院及死亡風險，降低最高達89%；默沙東的Molnupiravir則稱，可讓相同程度確診者住院死亡風險，降低至少30%。

首款新冠口服藥 中國准入口

大家會關心兩隻藥有否副作用？據公開資料，兩款藥物暫時未有明顯導致嚴重副作用的報告。輝瑞的Paxlovid，需同時與另一款藥Ritonavir一同服用，作用是抑制肝酵素，以增強Paxlovid中蛋白酵素抑製劑的功效，而據報道Ritonavir有機會導致皮膚痕癢、腹瀉、肌肉疼痛等副作用，患有嚴重肝腎功能問題的病者亦不宜服用。

至於默沙東的Molnupiravir，據報可能出現的副作用，包括腹瀉、頭暈和噁心；另外因為是直接干擾RNA的合成，因此對人類RNA有潛在影響隱憂，特別是胎兒發育所需的RNA複製，或會受藥物影響，因此有指懷孕、哺乳或準備懷孕的女性不宜服用。

內地的國家藥監局個多星期前公布，按照藥品特別審批程序，有條件批准Paxlovid進口註冊，是中國批准的第一款進口新冠口服藥。所謂有條件，指藥商應在藥品上市後，採取風險管理措施，並在規定期限內，完成藥物臨床試驗等研究，以補充申請方式申報。

據報道，台灣已採購Paxlovid及Molnupiravir，南韓亦已儲備Paxlovid。至於本港，特區政府是否採購，或採購了多少？我在公開報道中暫未能找到。

據報道，輝瑞在提升Paxlovid供應能力，預計2022年第一季產量達600萬療程，2022年上半年將達3,000萬療程。Paxlovid已獲大約40個國家及地區授權在某些條件下緊急使用，意味定單及生產壓力進一步增加，要買也可能會難一些，其一應變方法，是授權其他國家藥廠接單生產Paxlovid。

新冠病毒不斷變異，Paxlovid是否對Omicron等目前主流變異毒株有效，是大家心中疑問。據藥廠資料和報道，Paxlovid和Molnupiravir皆宣稱對Omicron或其他變種新冠病毒，發揮一定程度效果。即使如此，醫學界呼籲不能期望只靠治療新冠的藥物，它們都不能取代疫苗接種，畢竟疫苗是抵禦疫情的第一綫措施，就整體防疫而言，不論哪種口服藥治療方式，都不會比疫苗更有效。

我不是專業醫護及藥劑業人士，只在公開途徑蒐集一些藥物資料供大家初步參考，希望更多醫藥專業人士可以撰文或拍影片，提供更多治療新冠藥物的有用資訊給我們。例如Paxlovid或Molnupiravir，與其他常見藥物，降膽固醇的他汀類藥物、薄血藥及抗抑鬱藥等，一起服用的話，會否有甚麼不良反應之類。

鍾南山的講話，除了提及Paxlovid，亦說到中國內地的BRII 196-198抗體，以及某些經醫學證實有效的中成藥，都會有助抗擊病毒。此時此刻，我們需要的不是受驚之下胡亂甚麼都相信，而是更多正確有用的資訊。

▲ 輝瑞的Paxlovid適用年齡，最低為12歲，需同時與另一款藥Ritonavir一同服用。