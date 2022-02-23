  • 10°C
香港時間 : 2022223日 (三) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局

行政人員版 2022/02/23

分享：

【本報訊】由新冠疫情引發的「大辭職潮」（The Great Resignation），使各行業都面對員工流失率上升、技術人員供應短缺的問題，不少企業都積極聘用自由工作者去解決當前困局。

自由工作者平台

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才
2022/02/22
混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才
亞企應對人才流失 宜增假期供培訓
2022/02/21
亞企應對人才流失 宜增假期供培訓
留住人才關鍵 提高員工參與度
2022/02/18
留住人才關鍵 提高員工參與度
比利時改革勞工法 僱員試行4天工作
2022/02/17
比利時改革勞工法 僱員試行4天工作
全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵
2022/02/16
全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵
求職招聘 職業生涯 行政管理 疫情 服務 行業 就業 人力資源 辭職 遙距工作

上一篇文章

企業加快數碼轉型 適時改革業務

下一篇文章

烈酒商疫下生意升1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？