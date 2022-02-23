企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 行政人員版 2022/02/23 分享： 【本報訊】由新冠疫情引發的「大辭職潮」（The Great Resignation），使各行業都面對員工流失率上升、技術人員供應短缺的問題，不少企業都積極聘用自由工作者去解決當前困局。 自由工作者平台 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 2022/02/22 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 2022/02/21 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 留住人才關鍵 提高員工參與度 2022/02/18 留住人才關鍵 提高員工參與度 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 2022/02/17 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 2022/02/16 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 求職招聘 職業生涯 行政管理 疫情 服務 行業 就業 人力資源 辭職 遙距工作