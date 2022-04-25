投資者對ESG關注度日益增加　恒生投資推出全新ESG主題ETF

投資者將環境、社會和管治（ESG）等因素納入投資及決策過程中已是一個趨勢及必然之選。根據晨星數據，於2021年第四季，亞洲（日本除外）可持續發展資產達到632億美元的歷史新高，按年計增長約70%¹，這某程度上反映了投資者對ESG的關注度日益增加。



企業經營關鍵因素 ESG投資產品推陳出新



近年投資市場愈來愈重視ESG，皆因投資者相信將ESG因素納入投資決策，長遠有助減輕風險。重視ESG因素並秉持可持續發展理念的公司，不但能為投資者的投資增加價值，更為社會帶來正面效果；相反，如投資於對ESG相對少重視的企業，投資組合可能受到該公司將來面對的各種風險所影響，例如罰款、訴訟和負面事件等，以至拖累回報表現。



為因應此市場趨勢，主打ESG概念的投資產品蔚為風潮，其中上市的ESG ETF能為尋求可持續投資機遇的投資者，提供一個以低成本參與ESG投資的途徑。



融合ESG考慮因素 先篩選後調整成份股權重



ESG指數以融合ESG考慮因素的方式，廣泛投資香港股市；透過排除ESG風險評級最高、不符合《聯合國全球契約原則》，或涉及爭議板塊如動力煤、煙草、爭議性武器等的恒生指數成分股，降低自身的ESG風險，而其餘成分股的權重會根據其ESG風險評級概況進行調整，並將於每個季度重新評估和調整配置。



恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）洞悉投資者對ESG主題投資的需求並緊貼市場趨勢，適時推出全新ESG主題ETF。有關此ESG主題ETF產品資訊請＜按此＞



展望未來，恒生投資會繼續將ESG概念融入產品研發的過程，以滿足來自不同類型投資者日益增長的需求。



1 - 資料來源︰晨星，截至2021年12月31日

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（特約）