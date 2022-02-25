鍾偉平「一蚊雞」創意　稻香　標準化　做大做強

▲ 鍾偉平先生，稻香集團主席及行政總裁兼集團創辦人之一，擁有逾40年的中式飲食業經驗，現為稻苗學會永遠榮譽會長、現代管理（飲食）專業協會會長及法國國際廚皇美食會中國分會榮譽會長。

「有機會讓我克服人生的挑戰，是我的福氣！」疫情下，當其他人驟遇逆境，灰心喪氣時，稻香集團主席兼CEO鍾偉平因已慣於推動改革，迎接挑戰，而這番豪情壯語，盡顯香港精神，實在令人振奮。

鍾偉平自1975年入行，從賣點心做起，然後「樓雜」、幫廚，23歲已任主廚，最後於91年自立門戶。「30年前創業時，我看到中式食肆很少能夠『做大做強』，初百思不得其解：粵菜很多美味佳餚，而且烹調多變化，菜式又多，享譽全球，我認為關鍵在於系統化、標準化，與時並進。」現時稻香穩佔中式飲食市場一席位，鍾偉平的看法，得到了驗證。

雖然鍾偉平相信「嚴師出高徒」，也感恩於師父過去對他嚴格要求，但他指以前老師傅的廚藝、採購、品管等做法，都很個人化，若採用「中央廚房」模式，規模才得以擴大，而食物安全、食材質素等，也較容易把關。現時稻香集團港有40多間、內地有70多間分店，遍及5、6個省份，共約120間分店，都是以標準化、系統化模式營運。

生意要做大，就要開拓內地市場，鍾偉平這樣看：「每個地方都會有它的挑戰和優勢，所謂『知難不難』，知道有困難，只要勇於面對，多思考解決方法，便不會覺得困難了。」

勇迎轉變 知難不難

談到改革，大部分人都會對工作崗位、性質、模式等轉變感到疑惑、不安，甚至焦慮及抗拒，陽奉陰違。鍾偉平便以行動，「說服」員工：先選一間分店試行，發揮示範作用。

「我們每2、3年便會有一個改革，早年推行的五常法，10多年前當電子支付還未流行時，我們已接受八達通付款，都是改革。」鍾偉平透露，顧客以八達通付款，集團成本不輕，但這些細微而貼心的顧客體驗，正是稻香優勝的地方。其他改革還有電話落單、運作邁向智能化等。

他強調，任何改革管理層同事都要以身作則，親力親為，上前綫崗位去體驗一下，了解實際工作情況，包括洗碗、清潔等，才會體會到各個崗位的難處，並看到問題所在，調配資源，協助同事做得更好。

鍾偉平稱，飲食業每隔一段時間就會有個較大的挑戰，衝擊經營環境，疫情、經濟轉差，可以輪番登場，所以要靠不斷改革，打好基礎，一旦遇到衝擊，才可站穩陣腳，再繼續向前。稻香是最早設有D區的食肆之一，而率先劃定C區的40多間食肆中，稻香竟佔一半！稻香應對衝擊之迅速，可見一斑。

▲ 鍾偉平與時並進，成功把中式食肆管理做到標準化、系統化。圖為筆者（Grace Tse，左）與他在稻鄉飲食文化博物館標誌前合照。

面對現實 創意解難

鍾偉平有「肯捱肯搏肯創新」的「口訣」，「肯捱肯搏」無非是勤，但1996年稻香的「一蚊雞」創意，卻是一時佳話，連海外同業也津津樂道。四分一世紀過去，「年年做，年年有回響」，他竟說創意是「逼出來」的：那年夏天，生意淡薄，宣傳費又不菲，因此索性回餽捧場客。

他挑選了較容易被顧客接受的雞來做推廣的武器：「雞予人的感覺是較有價值的食材，所謂『無雞不成宴』，可見牠在筵席有重要地位，同時廣受食客歡迎。」

近年疫情下，稻香也先後推出$1羊腩煲及花膠雞，同樣叫好叫座，成為逆市奇葩。「很多人總覺得市道差，食客少，生意自然不好，既然現實是這樣，就在於我們怎樣面對。」

行內實戰經驗豐富，這位「一蚊雞」主席卻謙稱，能與具學歷的人一起工作，成功磨合，互相包容，並發揮到團隊精神，是他最大的成就。可能他已忘了，自己出錢出力，倡設位於東莞的國際中華廚藝學院，傳承廚藝，這與他重視培訓人才的，可謂一脈相承，令人敬佩。

【後記】智慧盛筵 再三回味

初以為鍾偉平「三高」：個子高、成就高，必也心頭高，不料他說話風趣幽默，務實親切，令人一改之前對他印象。

在他那位於火炭、擺滿食具器皿，處處滲透着中式飲食文化特色及氣氛的大樓裏，與他暢談飲食集團的管理與挑戰，創新及傳承，甚至在年初一，向顧客大派利是的開心小噱頭等，無論是食制憶舊，抑或推廣創意，不單是件賞心樂事，簡直就是一場美味紛呈的思想盛宴。