好運中心起居便利 500餘萬入場 地產版 2022/02/24 分享： 位處沙田市中心的好運中心，為區內熱門上車屋苑，享盡交通和購物之便捷，入場價約500餘萬元。 自爆發第5波疫情以來，市中心二手錶現放緩，主要賣方落價幅度有限，與買方出價有一段距離，造成拉鋸局面。上月好運中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 好運中心椰林閣高層F室（39年樓） 今日 好運中心椰林閣高層F室（39年樓） 好運中心榆林閣低層D室（39年樓） 今日 好運中心榆林閣低層D室（39年樓） 好運中心桂林閣中層F室（39年樓） 今日 好運中心桂林閣中層F室（39年樓） 你可能感興趣 好運中心椰林閣高層F室（39年樓） 今日 01:00 好運中心椰林閣高層F室（39年樓） 好運中心榆林閣低層D室（39年樓） 今日 01:00 好運中心榆林閣低層D室（39年樓） 好運中心桂林閣中層F室（39年樓） 今日 01:00 好運中心桂林閣中層F室（39年樓） 疫情 放盤 沙田 美聯物業 好運中心 沙田中心 沙田廣場 椰林閣