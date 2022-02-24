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好運中心起居便利 500餘萬入場

地產版 2022/02/24

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位處沙田市中心的好運中心，為區內熱門上車屋苑，享盡交通和購物之便捷，入場價約500餘萬元。

自爆發第5波疫情以來，市中心二手錶現放緩，主要賣方落價幅度有限，與買方出價有一段距離，造成拉鋸局面。上月好運中

...

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