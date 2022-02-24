我們都走向熟齡年紀，有些人很怕老兼不認老，但其實年紀大，好處非常多，我想到的有：

（一）前半生買夠衣服，不用再買，毋須逛街。（二）即使逛街也大條道理，順道實踐每天一萬步之養生法，逛街即養生，養生即逛街，名堂優雅，一石二鳥。（三）年紀大、說話少、清心寡慾，人家視為智者。（四）年紀大、講嘢多、有慾有求，人家讚活潑有活力。（五）過了搏殺期，佛系躺平無人話。（六）不必長大，可以食少當排毒。（七）只享美食亦無妨，「享受人生」是金牌。（八）早睡早起，時間很多。（九）記性減退，「唔記得」是理所當然。（十）減少應酬，人家不怪。（十一）社交活動，眼瞓即隱，大條道理。（十二）不用花費去防皺防紋，未有才要防，皺紋已出，防無可防，疊埋心水。（十三）無事要爭，毋須上進，隨遇而安，胸無大志。（十四）名牌無用武之地，慳番唔少。（十五）要笑就笑，真情流露，就是可愛。（十六）不用緊貼潮流，現在賣點是優雅和慢活。（十七）天下沒大事，最緊要食得瞓得屙得，人生易滿足。（十八）慳番啖氣免傷氣，和氣理順變隨和。（十九）年少隨意是「任性」，熟齡隨意是「真我」，打正名堂隨心所欲，多好。（二十）甚麼都不缺，無從受惑。

人生每個階段都有其意思和精采處。人生是向前走的，回頭懷緬自己後生時如何如何，或會妨礙我們享受熟齡的好處。其實，以上這些熟齡的好處，只是我這樣性格、這樣經歷的人，才有這樣的體會；每人都不同，甲看到的是好處，乙未必同樣意會，但那又何妨？關鍵是一個人能否在一個階段看到令自己享受人生的視覺。熟齡的好處和好玩之處，人人不同，是甚麼不重要，最緊要有！