新一份財政預算案，寬按揭保險樓價上限，憧憬上車置業機會增加，帶動潛在換樓鏈，部分小業主率先反價和封盤，加價50萬至70萬元，加幅約3至9%。

鰂魚涌太古城一個套3房單位加價50萬元，以1,750萬元放售

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