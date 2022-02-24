寬按揭效應 二手紛錄反價封盤 太古城套3房即提價50萬 啟德煥然壹居封盤 地產版 2022/02/24 分享： 新一份財政預算案，寬按揭保險樓價上限，憧憬上車置業機會增加，帶動潛在換樓鏈，部分小業主率先反價和封盤，加價50萬至70萬元，加幅約3至9%。 鰂魚涌太古城一個套3房單位加價50萬元，以1,750萬元放售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 加碼派消費券 業界料利好舖市 今日 加碼派消費券 業界料利好舖市 擲1091億紓困 中產最受惠 今日 擲1091億紓困 中產最受惠 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 今日 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 今日 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 單身月薪2.4萬 盡享1萬退稅上限 今日 單身月薪2.4萬 盡享1萬退稅上限 你可能感興趣 加碼派消費券 業界料利好舖市 今日 01:00 加碼派消費券 業界料利好舖市 擲1091億紓困 中產最受惠 今日 01:00 擲1091億紓困 中產最受惠 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 今日 01:00 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 成交 樓價 放盤 荃灣 沙田 太古城 鰂魚涌 財政預算案 將軍澳 太古