財政預算案最需要的東西

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美變相加息開始 幣策財策料收緊
我原本對於今年的財政預算案派不派發消費券持中立態度，但一個Omicron變種病毒令經濟環境改變了，而政府應對第5波疫情時又一塌糊塗：檢測排長龍、拿檢測瓶相當困難、檢測後又要等上數天以至一星期才知結果，如果染疫的話一早已傳開去；想接種疫苗的，又要輪候多時，香港的抗疫安排肯定比深圳差。
派發1萬元消費券是預期之外的驚喜，一方面可以令飽受疫情影響的市民，在疫情穩定後可以快樂地消費，另一方面商家也受惠，664億元消費劵約是6至7個月的餐飲業總收益，或疫情時兩個多月的零售銷貨額，但因為官員犯錯或不稱職，而用納稅人的錢來補償市民，則此風不可長。如果逃犯條例處理得當，2020年便不用派發1萬元；2021年派發消費劵的理由尚可接受，因為可以振興經濟，但作用不大，例如在派發消費劵的2021年8月，零售銷貨額由7月的272億元升至285億元，9月時下跌至280億元，第二批在10月派發，零售銷貨額上升至307億元。
未再提出「保就業」 行業要續捱
這次預算案沒有提出類似「保就業」計劃的措施，是一敗筆，可能政府認為隨着推行全民檢測，4月底後可望把社交距離等措施回復至第5波前的狀態。但今次措施維持超過3個月，也是很多行業的黃金檔期，原本它們已看見曙光，但現在卻要繼續捱下去，甚至因捱不住而結業。
參考新加坡的Jobs Support Scheme（JSS），在2020年已把企業分成數類，補助的百分比不同，受疫情影響較深的如旅遊業，最高得60%，而這百分比也並非不變，會隨疫情改善而減少至10%，而補助的時間也比香港的「保就業」計劃長得多，由2020年2月到2021年12月。
立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約等，是好的安排，但與租金稅務扣減同樣，是遲來了的安排，前者在去年推出更好，後者社會上已提出多時，若不是房屋政策欠妥，很多人也不用租樓。
人才培訓 沒涵蓋政治範疇
預算案增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試及相關配套服務，也是遲來了的措施。如果在Omicron變種病毒襲港初期可以讓市民自檢，便不會出現如此亂局；預算案亦有就金融業、創新科技、醫療衞生、文化藝術、建造業等人才培訓着墨，但卻沒有包括政治人才，環顧近年政府的施政，水平差強人意，香港需要的不止是經濟人才，也要政治人才。
這次抗疫用了很多儲備，預算案再沒有為香港長遠稅基狹窄的問題着墨處理。用上累進的差餉，算是一個較快的處理方式，但與我曾建議的累進有出入，即持有多個物業的人要多交差餉，而且差餉佔政府的收入很少。
預算案雖屬財政，但財政帶來了行動，而行動卻要有指標量度，抗疫上、推廣香港上的，應該要有點着墨，例如疫苗及檢測花費多少、市民可以如何更方便地得到接種及檢測結果，是可以量度的，而不是如現在般出現疫苗中心不足夠的情況；另一方面，預算案中亦沒有太多着墨為「重生」的香港吸引投資，相關篇幅僅佔3段。
高管往來便利 需措施保障
抗疫的失當已令香港失去了一些優勢，不少國際大報如《紐約時報》、《華爾街日報》、《金融時報》等，也大篇幅地報道香港抗疫的失當。政府固然可以再大灑金錢，在國際大報刊登廣告，一如當日M+博物館開幕，在《金融時報》刊登全版廣告，但新聞報道的影響力比起廣告大得多，不明朗甚至不合理的檢疫政策，已令部分跨國金融集團的管理層遠走暫避，而缺口打開並非好兆頭，其他地區會乘虛而入。
財政預算案只是用財政的方式，支持香港這個受了傷的金融中心，香港一定要有更好的措施，以保障高層管理人員往來的安全與便利，因為金融中心要有自由的人流、資訊流及現金流；政府各部門也要有更好的協調，這是多年的問題，否則你有你防疫、我有我理財，防疫錯漏百出，這一切一切都變得被動，第5波疫情來了，一輸便是過千億元，是管理不善，於是要花上龐大的金錢去糾正。
撰文 : 李兆波 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師
欄名 : 評論‧世情