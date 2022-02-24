財政預算案最需要的東西

我原本對於今年的財政預算案派不派發消費券持中立態度，但一個Omicron變種病毒令經濟環境改變了，而政府應對第5波疫情時又一塌糊塗：檢測排長龍、拿檢測瓶相當困難、檢測後又要等上數天以至一星期才知結果，如果染疫的話一早已傳開去；想接種疫苗的，又要輪候多時，香港的抗疫安排肯定比深圳差。

派發1萬元消費券是預期之外的驚喜，一方面可以令飽受疫情影響的市民，在疫情穩定後可以快樂地消費，另一方面商家也受惠，664億元消費劵約是6至7個月的餐飲業總收益，或疫情時兩個多月的零售銷貨額，但因為官員犯錯或不稱職，而用納稅人的錢來補償市民，則此風不可長。如果逃犯條例處理得當，2020年便不用派發1萬元；2021年派發消費劵的理由尚可接受，因為可以振興經濟，但作用不大，例如在派發消費劵的2021年8月，零售銷貨額由7月的272億元升至285億元，9月時下跌至280億元，第二批在10月派發，零售銷貨額上升至307億元。

未再提出「保就業」 行業要續捱

這次預算案沒有提出類似「保就業」計劃的措施，是一敗筆，可能政府認為隨着推行全民檢測，4月底後可望把社交距離等措施回復至第5波前的狀態。但今次措施維持超過3個月，也是很多行業的黃金檔期，原本它們已看見曙光，但現在卻要繼續捱下去，甚至因捱不住而結業。

參考新加坡的Jobs Support Scheme（JSS），在2020年已把企業分成數類，補助的百分比不同，受疫情影響較深的如旅遊業，最高得60%，而這百分比也並非不變，會隨疫情改善而減少至10%，而補助的時間也比香港的「保就業」計劃長得多，由2020年2月到2021年12月。

立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約等，是好的安排，但與租金稅務扣減同樣，是遲來了的安排，前者在去年推出更好，後者社會上已提出多時，若不是房屋政策欠妥，很多人也不用租樓。

人才培訓 沒涵蓋政治範疇

預算案增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試及相關配套服務，也是遲來了的措施。如果在Omicron變種病毒襲港初期可以讓市民自檢，便不會出現如此亂局；預算案亦有就金融業、創新科技、醫療衞生、文化藝術、建造業等人才培訓着墨，但卻沒有包括政治人才，環顧近年政府的施政，水平差強人意，香港需要的不止是經濟人才，也要政治人才。

這次抗疫用了很多儲備，預算案再沒有為香港長遠稅基狹窄的問題着墨處理。用上累進的差餉，算是一個較快的處理方式，但與我曾建議的累進有出入，即持有多個物業的人要多交差餉，而且差餉佔政府的收入很少。

預算案雖屬財政，但財政帶來了行動，而行動卻要有指標量度，抗疫上、推廣香港上的，應該要有點着墨，例如疫苗及檢測花費多少、市民可以如何更方便地得到接種及檢測結果，是可以量度的，而不是如現在般出現疫苗中心不足夠的情況；另一方面，預算案中亦沒有太多着墨為「重生」的香港吸引投資，相關篇幅僅佔3段。

高管往來便利 需措施保障

抗疫的失當已令香港失去了一些優勢，不少國際大報如《紐約時報》、《華爾街日報》、《金融時報》等，也大篇幅地報道香港抗疫的失當。政府固然可以再大灑金錢，在國際大報刊登廣告，一如當日M+博物館開幕，在《金融時報》刊登全版廣告，但新聞報道的影響力比起廣告大得多，不明朗甚至不合理的檢疫政策，已令部分跨國金融集團的管理層遠走暫避，而缺口打開並非好兆頭，其他地區會乘虛而入。

財政預算案只是用財政的方式，支持香港這個受了傷的金融中心，香港一定要有更好的措施，以保障高層管理人員往來的安全與便利，因為金融中心要有自由的人流、資訊流及現金流；政府各部門也要有更好的協調，這是多年的問題，否則你有你防疫、我有我理財，防疫錯漏百出，這一切一切都變得被動，第5波疫情來了，一輸便是過千億元，是管理不善，於是要花上龐大的金錢去糾正。

▲ 作者認為，財政預算案提出立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約，是遲來了的安排。圖為財政司司長陳茂波宣讀預算案。（政府新聞處圖片）