美變相加息開始 幣策財策料收緊

美國通脹持續颷升，聯儲局3月結束量化寬鬆並加息勢在必行。惟自從聯儲局在去年11月開始着手減少買債，貨幣政策出現收緊，影子利率顯著上升。變相加息已經展開，而且幅度甚大，是資產市場波動加劇並顯著受壓的重要原因。

影子利率升幅 超全年加息預測

為應對2008年金融海嘯及2020年疫情大流行的兩次經濟衰退，聯儲局把聯邦基金利率降至零，以及進行量化寬鬆，但沒有採用部分央行實行的負利率政策。量寬是央行直接印鈔並購買資產的措施，非傳統貨幣工具。為了反映此舉的影響，有學者嘗試把量寬的作用量化成減息，計算出影子利率（shadow rate）。

2014年5月，影子聯邦基金利率創下-3.0%的歷史低位，疫情後的低位則出現在2021年5月，達-2.0%。聯儲局在11月開始減少買債後，影子利率在短短兩個月內從-1.85%升至-0.2%，升幅達165個基點。換言之，雖然聯儲局尚未開始正式加息，但其減少買債及即將停止量寬的政策調整，所產生的貨幣收緊力度很可能已經大於今年全年加息幅度。市場關注未來加息次數，惟最強力度的變相加息階段，其實已經發生。

縮表應對通脹 惟壓縮財政擴張

貨幣政策收緊，亦會影響財政政策。央行表面上是獨立機構，但從2008年開始，聯儲局通過龐大的量寬措施大舉印鈔購買國債，為美國公共開支及總債務膨脹創造條件。聯儲局資產規模、美元廣義貨幣供應M2、美國政府總債務三者升勢關係密切。從2008年1月至2022年1月的14年內，聯儲局資產累計上升8.8倍，其中大部分通過購買國債注入金融體系推升資產價格，另外一部分在經濟流通帶動美元貨幣供應M2上升1.9倍，與政府總債務的2.3倍升幅相若。

因此，當貨幣政策出現拐點時，財政政策亦將間接受到限制。相信聯儲局在3月開始加息後，就會開始考慮縮減資產負債表規模。縮表措施有望拖慢貨幣供應增速，以應對通脹，但同時也會壓縮財政擴張的空間。

通脹有望回落前 美股反覆受壓

美國通脹何時回落，很大程度上取決於聯儲局收緊貨幣政策的力度。惟可以肯定的是，通脹高企時間愈長，對消費及經濟愈不利。從2021年4月開始，消費者物價指數按年同比升幅一直超過時薪中位數，是2013年後首次出現的情況，反映居民實際收入不升反降。購買力萎縮，所能承擔的實際消費勢必減少。如果暫時通過借貸及動用存款以支持消費，就難免拉低儲蓄率，影響實體投資。可見，長期高通脹對消費、儲蓄、投資，乃至整體經濟表現，均造成負面影響。

對於資產市場而言，在流動性方面，貨幣政策已經開始顯著收緊，並間接限制未來財政擴張；在實體經濟方面，通脹正威脅增長動力。高估值且多年來一直受資金氾濫支持的美股，難免經歷大幅波動，在通脹回落的曙光出現前，將反覆受壓。

▲ 自從聯儲局去年11月開始着手減少買債，貨幣政策出現收緊，影子利率顯著上升，變相加息已經展開。（路透社資料圖片）