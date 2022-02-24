禁業主「追租」 地建會：有改善空間 地產版 2022/02/24 分享： 財政司司長陳茂波在財政預算案中提出，會盡早立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，為期3個月，法例有效期最長是6個月。 政府消息人士指，違反法例的業主會被罰追收租金的3倍，或最少5萬元，並會爭取 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 預留1000億 加快推動「北都」進程 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 住宅差餉分級制 中產影響微 你可能感興趣 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 01:00 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 01:00 預留1000億 加快推動「北都」進程 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 01:00 住宅差餉分級制 中產影響微 疫情 發展商 商舖 陳茂波 財政預算案 地產建設商會 梁志堅 湯文亮 鄧鉅明 財政司