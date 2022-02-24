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禁業主「追租」 地建會：有改善空間

地產版 2022/02/24

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財政司司長陳茂波在財政預算案中提出，會盡早立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，為期3個月，法例有效期最長是6個月。

政府消息人士指，違反法例的業主會被罰追收租金的3倍，或最少5萬元，並會爭取

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