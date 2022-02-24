預留1000億 加快推動「北都」進程

財政司司長陳茂波在最新一份財政預算案指，北部都會區及「明日大嶼」計劃，將會是增加土地供應的重要措施，並會從「未來基金」累積收益中，預留1,000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區

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