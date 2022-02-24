預留1000億 加快推動「北都」進程 地產版 2022/02/24 分享： 財政司司長陳茂波在最新一份財政預算案指，北部都會區及「明日大嶼」計劃，將會是增加土地供應的重要措施，並會從「未來基金」累積收益中，預留1,000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 住宅差餉分級制 中產影響微 你可能感興趣 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 01:00 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 01:00 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 01:00 住宅差餉分級制 中產影響微 基金 工程 土地供應 陳茂波 財政預算案 明日大嶼 北部都會區 財政司