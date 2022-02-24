住宅差餉分級制 中產影響微 地產版 2022/02/24 分享： 最新一份《財政預算案》提出改革沿用20年的差餉制度，由現時一律按應課差餉租值5%，改為分級制，並由最低的5%提高至最高12%，體現「能者多付」的原則。 擬2024至25年度 第四季開始 陳茂波指，將會就住 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 預留1000億 加快推動「北都」進程 你可能感興趣 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 01:00 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 01:00 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 01:00 預留1000億 加快推動「北都」進程 經濟 樓價 陳茂波 財政預算案 稅務 差餉地租