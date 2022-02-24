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住宅差餉分級制 中產影響微

地產版 2022/02/24

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最新一份《財政預算案》提出改革沿用20年的差餉制度，由現時一律按應課差餉租值5%，改為分級制，並由最低的5%提高至最高12%，體現「能者多付」的原則。

擬2024至25年度 第四季開始

陳茂波指，將會就住

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