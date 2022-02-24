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未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅

下財年推13住宅地涉8000伙 豪宅地續來

地產版 2022/02/24

分享：

財政預算案披露未來5年推103公頃私人住宅土地，涉5.7萬伙，當中下年度推13幅住宅地，涉8,000伙，而賣地收入目標1,200億元，將繼續有豪宅地推出。

財政司司長陳茂波提到，政府過去5年提供穩定的私

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