未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 下財年推13住宅地涉8000伙 豪宅地續來 地產版 2022/02/24 分享： 財政預算案披露未來5年推103公頃私人住宅土地，涉5.7萬伙，當中下年度推13幅住宅地，涉8,000伙，而賣地收入目標1,200億元，將繼續有豪宅地推出。 財政司司長陳茂波提到，政府過去5年提供穩定的私 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 預留1000億 加快推動「北都」進程 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 住宅差餉分級制 中產影響微 你可能感興趣 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 今日 01:00 禁業主「追租」 地建會：有改善空間 預留1000億 加快推動「北都」進程 今日 01:00 預留1000億 加快推動「北都」進程 住宅差餉分級制 中產影響微 今日 01:00 住宅差餉分級制 中產影響微 啟德 財政預算案 賣地 土地供應 施政報告 發展局 財政司 豪宅