Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 行政人員版 2022/02/24 分享： 密碼管理員是網安關鍵一環，Google旗下Chrome瀏覽器內置密碼管理員，方便用戶在所有Android或Chrome裝置上，使用已儲存的Google帳戶密碼。隨着這功能愈來愈重要，Chrome近日在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 今日 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 2022/02/22 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 2022/02/22 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 2022/02/21 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 2022/02/21 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 科技行業 Google Chrome 科技軟件 Google Android 商業