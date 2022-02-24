曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 行政人員版 2022/02/24 分享： 元宇宙已踏入足球領域。近日英格蘭超級足球聯賽衞冕冠軍曼城（Manchester City）宣布，在Sony的VR（虛擬實境）專家幫助下，正在建設世界上第一個元宇宙足球場館。 據悉，曼城已與Sony簽署為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 今日 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 2022/02/22 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 2022/02/22 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 2022/02/21 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 2022/02/21 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 科技行業 曼城 Sony VR IT技術 元宇宙 足球 英格蘭 曼徹斯特