曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場

元宇宙已踏入足球領域。近日英格蘭超級足球聯賽衞冕冠軍曼城（Manchester City）宣布，在Sony的VR（虛擬實境）專家幫助下，正在建設世界上第一個元宇宙足球場館。

據悉，曼城已與Sony簽署為

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