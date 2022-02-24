加強AI人才培訓 掌握應用解決人手 行政人員版 2022/02/24 分享： 【本報訊】人工智能（AI）技術發展漸成熟，對不同行業的幫助增加，但同時地，人才需求亦作幾何級數增長，企業想採用人工智能加強本身優勢，但卻面對人才缺口（Talent Gap）、AI專才短缺。不能外求，或 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 2022/02/23 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 2022/02/22 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 2022/02/21 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 留住人才關鍵 提高員工參與度 2022/02/18 留住人才關鍵 提高員工參與度 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 2022/02/17 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 職場文化 求職招聘 職業生涯 商業 行政管理 銷售 零售 行業 人工智能 大數據