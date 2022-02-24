加強AI人才培訓 掌握應用解決人手

【本報訊】人工智能（AI）技術發展漸成熟，對不同行業的幫助增加，但同時地，人才需求亦作幾何級數增長，企業想採用人工智能加強本身優勢，但卻面對人才缺口（Talent Gap）、AI專才短缺。不能外求，或

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