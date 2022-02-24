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160億谷創科 主攻生命健康科技

工商版 2022/02/24

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是次財政預算案中宣布多項措施支援初創企業及創科投資，包括5大重點項目：投入100億元進一步推動生命健康科技、50億元「策略性創科基金」、額外注資2.5億元予國家重點實驗室（見表）等，總計接近160億元

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