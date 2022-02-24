160億谷創科 主攻生命健康科技 工商版 2022/02/24 分享： 是次財政預算案中宣布多項措施支援初創企業及創科投資，包括5大重點項目：投入100億元進一步推動生命健康科技、50億元「策略性創科基金」、額外注資2.5億元予國家重點實驗室（見表）等，總計接近160億元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 政府推3類債 總規模不少於600億 今日 政府推3類債 總規模不少於600億 港交所研允未盈利科企 主板上市 今日 港交所研允未盈利科企 主板上市 3.1億開發虛擬平台 貿發局拓網上展覽 今日 3.1億開發虛擬平台 貿發局拓網上展覽 你可能感興趣 政府推3類債 總規模不少於600億 今日 01:00 政府推3類債 總規模不少於600億 港交所研允未盈利科企 主板上市 今日 01:00 港交所研允未盈利科企 主板上市 3.1億開發虛擬平台 貿發局拓網上展覽 今日 01:00 3.1億開發虛擬平台 貿發局拓網上展覽 創新科技及應用 財政預算案 財政政策 生物科技