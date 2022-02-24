4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 逾2億拓文藝產業 業界：助多元發展 政治版 2022/02/24 分享： 十四五規劃定位香港為「中外文化藝術交流中心」，財政預算案亦撥出至少2億元支持文藝產業，當中的4,200萬元，用於2023年底舉辦首屆「香港演藝博覽會」。政府消息透露，博覽會為期一周，將廣邀來自50個地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 22億助建造業培訓 推動創科應用 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 今日 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 擲1091億紓困 中產最受惠 今日 擲1091億紓困 中產最受惠 你可能感興趣 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 01:00 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 01:00 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 01:00 22億助建造業培訓 推動創科應用 政治 財政預算案 博物館 表演藝術 霍啟剛 故宮文化博物館 東九文化中心