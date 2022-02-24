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4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團

逾2億拓文藝產業 業界：助多元發展

政治版 2022/02/24

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十四五規劃定位香港為「中外文化藝術交流中心」，財政預算案亦撥出至少2億元支持文藝產業，當中的4,200萬元，用於2023年底舉辦首屆「香港演藝博覽會」。政府消息透露，博覽會為期一周，將廣邀來自50個地

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