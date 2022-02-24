12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 政治版 2022/02/24 分享： 港府預留12.6億元發展旅遊業，當中6億元用作為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」。消息指，該計劃將以「綠色生活本地遊」為藍本，當局正整合選址，期望於今年下半年推出。 再培訓局提供導遊課程 政府消息人士表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 22億助建造業培訓 推動創科應用 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 今日 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 你可能感興趣 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 01:00 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 01:00 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 01:00 22億助建造業培訓 推動創科應用 財政預算案 旅發局 古蹟 導遊 僱員再培訓局 政治 旅遊行業 綠色生活