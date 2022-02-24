預留百億 助3大學改善醫療教學設施 港聞版 2022/02/24 分享： 本港未來醫療人手持續緊張，財政司司長陳茂波於最新一份財政預算案再預留100億元，支持香港大學、中文大學及理工大學完成醫療教學設施工程，以容納多900個培訓學額。 消息人士預計在2022至2025年度，每 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 22億助建造業培訓 推動創科應用 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 今日 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 你可能感興趣 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 01:00 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 01:00 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 01:00 22億助建造業培訓 推動創科應用 治療 大學 財政預算案 香港大學 明愛專上學院 香港中文大學 香港理工大學 財政司