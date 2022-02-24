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預留百億 助3大學改善醫療教學設施

港聞版 2022/02/24

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本港未來醫療人手持續緊張，財政司司長陳茂波於最新一份財政預算案再預留100億元，支持香港大學、中文大學及理工大學完成醫療教學設施工程，以容納多900個培訓學額。

消息人士預計在2022至2025年度，每

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