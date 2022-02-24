22億助建造業培訓 推動創科應用 港聞版 2022/02/24 分享： 財政預算案建議撥款22億推動建造業發展，包括增加培訓名額及津貼，並推動業界創科發展。政府亦為「組裝合成」建築法提供更多寬免，將其可獲得的樓面面積豁免，由現時的6%提升至10%，並為提供上蓋面積寬免，料 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 今日 持續進修基金 每人加碼至2.5萬 你可能感興趣 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 01:00 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 01:00 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 01:00 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 財政預算案 建造 建造業議會 財政司