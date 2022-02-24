22億助建造業培訓 推動創科應用

財政預算案建議撥款22億推動建造業發展，包括增加培訓名額及津貼，並推動業界創科發展。政府亦為「組裝合成」建築法提供更多寬免，將其可獲得的樓面面積豁免，由現時的6%提升至10%，並為提供上蓋面積寬免，料

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