持續進修基金 每人加碼至2.5萬

在新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波指為繼續推廣持續進修，鼓勵市民自我增值，政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷70歲的年齡上限，新措施將惠及額外76萬名合資格

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