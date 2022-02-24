持續進修基金 每人加碼至2.5萬 港聞版 2022/02/24 分享： 在新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波指為繼續推廣持續進修，鼓勵市民自我增值，政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷70歲的年齡上限，新措施將惠及額外76萬名合資格 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 22億助建造業培訓 推動創科應用 今日 22億助建造業培訓 推動創科應用 你可能感興趣 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 今日 01:00 4200萬辦演藝博覽 邀近千海外藝團 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 今日 01:00 12.6億撑旅業 鼓勵古迹遊冀下半年推 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 今日 01:00 預留百億 助3大學改善醫療教學設施 財政預算案 自我增值 財政司