預算案預留540億 建醫院購防疫物資

本港第5波疫情重創經濟，財政司司長陳茂波昨日公布財政預算案時強調，成功抗疫是保障經濟和民生的關鍵，港府會繼續維持「動態清零」，採取一切必要措施全力抗疫，單在預算案中已預備逾540億，包括增購快速測試劑

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