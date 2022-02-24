預算案預留540億 建醫院購防疫物資 港聞版 2022/02/24 分享： 本港第5波疫情重創經濟，財政司司長陳茂波昨日公布財政預算案時強調，成功抗疫是保障經濟和民生的關鍵，港府會繼續維持「動態清零」，採取一切必要措施全力抗疫，單在預算案中已預備逾540億，包括增購快速測試劑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增8674確診新高 疫情「散到18區」 今日 增8674確診新高 疫情「散到18區」 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 今日 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 你可能感興趣 增8674確診新高 疫情「散到18區」 今日 01:00 增8674確診新高 疫情「散到18區」 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 01:00 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 今日 01:00 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 疫情 疫苗 陳茂波 財政預算案 防疫抗疫基金 財政司