創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 港聞版 2022/02/24 分享： 本港疫情嚴峻，昨日再有政府高官及立法會議員染疫，創新及科技局副局長鍾偉强檢測結果初步陽性，是首名染疫的問責官員；而工聯會立法會議員麥美娟昨日在進行快速測試時，結果亦呈初步陽性。兩人現時均居家隔離。 早前 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增8674確診新高 疫情「散到18區」 今日 增8674確診新高 疫情「散到18區」 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 今日 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 你可能感興趣 增8674確診新高 疫情「散到18區」 今日 01:00 增8674確診新高 疫情「散到18區」 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 01:00 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 今日 01:00 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 疫情 在家工作 薛永恒 麥美娟