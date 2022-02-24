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創科局副局初確 麥美娟快檢陽性

港聞版 2022/02/24

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本港疫情嚴峻，昨日再有政府高官及立法會議員染疫，創新及科技局副局長鍾偉强檢測結果初步陽性，是首名染疫的問責官員；而工聯會立法會議員麥美娟昨日在進行快速測試時，結果亦呈初步陽性。兩人現時均居家隔離。

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