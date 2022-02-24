本港第5波疫情未遏止，昨增8,674宗確診個案，再創單日宗數新高，至今確診已逾7.5萬宗，同日錄近8,000宗呈報個案。衞生防護中心分析，本港第5波疫情已由上月以葵涌、黃大仙及離島重災，至現時散落至

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