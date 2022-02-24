增8674確診新高 疫情「散到18區」 疫苗通行證今實施 理髮店續關閉 港聞版 2022/02/24 分享： 本港第5波疫情未遏止，昨增8,674宗確診個案，再創單日宗數新高，至今確診已逾7.5萬宗，同日錄近8,000宗呈報個案。衞生防護中心分析，本港第5波疫情已由上月以葵涌、黃大仙及離島重災，至現時散落至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 今日 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 今日 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 你可能感興趣 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 今日 01:00 單日24人疫殁 當中17人無打疫苗 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 今日 01:00 預算案預留540億 建醫院購防疫物資 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 今日 01:00 創科局副局初確 麥美娟快檢陽性 疫情 新冠肺炎 疫苗 口罩 疫苗通行證 防疫措施