第5波疫情重擊下，不少行業和打工仔陷水深火熱，財政預算案昨日推1,091億元一次性紓困措施，包括加碼派發1萬元電子消費券；其他紓困措施，中產受惠最多，佔248億元；基層及商界各佔65億及113億。

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