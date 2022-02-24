擲1091億紓困 中產最受惠 派1萬元消費券 料GDP提振1.2個百分點 政治版 2022/02/24 分享： 第5波疫情重擊下，不少行業和打工仔陷水深火熱，財政預算案昨日推1,091億元一次性紓困措施，包括加碼派發1萬元電子消費券；其他紓困措施，中產受惠最多，佔248億元；基層及商界各佔65億及113億。 財政 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 今日 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 今日 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 今日 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 單身月薪2.4萬 盡享1萬退稅上限 今日 單身月薪2.4萬 盡享1萬退稅上限 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 今日 未來5年推103公頃地 涉5.7萬伙住宅 你可能感興趣 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 今日 01:00 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 今日 01:00 樓價1千萬可借9成 業界：帶動成交 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 今日 01:00 消費券加碼 學者：配合寬防疫提振市道 疫情 香港 GDP 陳茂波 財政預算案 財政司 電子消費券 紓困措施