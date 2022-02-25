花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis 副刊版 2022/02/25 分享： 自2013年推出王者系列圓桌騎士，Roger Dubuis不斷為它推陳出新開枝散葉。今年花開兩朵，為圓桌騎士和十二生肖全新設計錶面，目的是把東西方各自不同價值，卻互為表裏的兩極文化和故事，以腕錶形式延 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 2022/02/18 LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 情人節5類情侶錶推介 2022/02/11 情人節5類情侶錶推介 Louis Vuitton 閃着智能的霸氣 2022/02/04 Louis Vuitton 閃着智能的霸氣 如何令你虎首稱臣 檢閱五行助運虎錶 2022/01/21 如何令你虎首稱臣 檢閱五行助運虎錶 穿越時運的女士們 ROLEX Lady-Datejust 2022/01/14 穿越時運的女士們 ROLEX Lady-Datejust 中國 英國 產品 品牌 設計 AR 風水 生肖 日內瓦 太極