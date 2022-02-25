花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis

自2013年推出王者系列圓桌騎士，Roger Dubuis不斷為它推陳出新開枝散葉。今年花開兩朵，為圓桌騎士和十二生肖全新設計錶面，目的是把東西方各自不同價值，卻互為表裏的兩極文化和故事，以腕錶形式延

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