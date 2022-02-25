兩間東京必吃星級餐廳

庄司夏子師承自東京Florilège，這間米芝蓮2星、「亞洲50最佳餐廳」排名第7的法國餐廳，由主廚川手寬康領軍。他曾在法國3星名店浸淫廚藝，回國後則在日本另一間3星級餐廳「Quintessence」

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