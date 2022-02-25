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亞洲最佳女廚師庄司夏子

東京私房法日菜配秘製甜品

副刊版 2022/02/25

分享：

日本美食的水平向來備受國際認可，在米芝蓮以及「亞洲50最佳餐廳」之中，不乏多間東京著名食店上榜。2022年的「亞洲最佳女廚師獎」，更由日籍甜點主廚、東京餐廳Été主理人庄司夏子（Natsuko

...

欄名 : Travel

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