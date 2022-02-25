亞洲最佳女廚師庄司夏子 東京私房法日菜配秘製甜品 副刊版 2022/02/25 分享： 日本美食的水平向來備受國際認可，在米芝蓮以及「亞洲50最佳餐廳」之中，不乏多間東京著名食店上榜。2022年的「亞洲最佳女廚師獎」，更由日籍甜點主廚、東京餐廳Été主理人庄司夏子（Natsuko ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Travel 相關文章 兩間東京必吃星級餐廳 今日 兩間東京必吃星級餐廳 你可能感興趣 兩間東京必吃星級餐廳 今日 01:00 兩間東京必吃星級餐廳 最新專欄文章 更多 兩間東京必吃星級餐廳 今日 兩間東京必吃星級餐廳 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 2022/01/28 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 2022/01/07 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 2021/12/24 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 2021/12/03 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 東京 餐廳 米芝蓮 廚師