谷愛凌美冠北京冬奧，樣子美、空中旋轉姿勢美、說話言談也美，但冬奧至今，最令醫生感動的，並非愛凌的兩金一銀，而是年紀比她大、外貌沒有她那般標緻的徐夢桃。

徐夢桃奪金後，跟銅牌得主也是宿敵Ashley Caldwell真情擁抱，兩人喜極而泣，惺惺相惜之情顯見，觀眾不難感受到當中的友情和體育精神。徐夢桃出身貧困，經過二十年艱苦奮鬥，最終在北京冬奧奪金，她已是三朝元老，曾在溫哥華、索契和平昌冬奧參賽，十多年來跟Caldwell對壘，不論在世錦賽或冬奧都是宿敵。而在今年冬奧，夢桃得金、Caldwell得銅後，兩人真情流露，表現出宿敵背後的尊重和情誼。

中國也是出身貧苦（六十年代的人均國內生產總值不足一百美元），自一九七九年改革開放後，憑藉中國人努力打拼，現今絕對是世界大國，舉足輕重，可算在政治經濟舞台上奪金。美國政客視中國為宿敵，從各方面打壓及抹黑中國，甚至像小學生般找盟友「群毆」，目的是拖慢甚至拉倒中國經濟增長，不斷大肆破壞中國國際形象，引起仇華情緒。

毫無疑問，兩國是競爭對手，但比賽過程理當有體育精神，跟隨指定比賽規則的同時，也要互相尊重，面對宿敵也不可以用骯髒手段，更高層次便是懂得欣賞對方，改善自我。雖見美國並無此取態，而中國無奈也要採取防守。

徐夢桃和Caldwell的擁抱，代表了宿敵間的情誼和尊重，相信這點是最值得政客向運動員好好學習的。