連續3年獲Kincentric頒發最佳僱主獎項　星展香港花盡心思照顧員工及人才需要

每個打工一族的新年願望,總不免是升職加薪。在21世紀,人才流向除了受薪金及福利影響,企業價值觀、員工政策、僱員工作安排的靈活性等無形的因素也是關鍵。星展銀行(香港)有限公司(下稱「星展香港」)繼2019年及2020年後,連續3年獲著名人力資源顧問公司Kincentric頒發最佳僱主獎項(Best Employer)。星展香港董事總經理兼人力資源主管鄭綺青(Sharon)對於公司再度獲獎感到非常榮幸,強調這個獎項證明了公司真正為員工付出,以及基於公司與員工之間的信任和共同價值觀,持續創造了友善和靈活的工作環境。



Kincentric每年會根據入圍企業的員工問卷結果,以互動程度、架構靈活性、領導力和人才關注度為指標,評定當年的最佳僱主。星展香港連續3年得獎,反映這間以新加坡為總部、在東南亞市場數一數二的銀行,深獲員工認同。Sharon感激星展香港員工的肯定和支持公司的努力,星展香港未來將繼續致力成為卓越僱主,為員工提供多元共融的工作環境,為處於不同人生及工作階段的員工,在不同範疇上給予全面支援,使他們能夠在專業領域發展所長。

▲ 星展香港連續3年獲著名人力資源顧問公司Kincentric頒發最佳僱主獎項。

引領開拓未來辦公模式

新冠疫情在2020年起在全世界陸續爆發,Sharon表示星展香港即時讓全體員工選擇在家工作,同一時間,星展香港也把握機會審視原有的工作模式,組成亞太區「Future of Work」 特別工作小組,審視各項從研究、實驗和員工意見諮詢調查中所得的結果,制定出一系列的轉型措施,以應對疫情帶來的變化。其中兩個新措施包括:一、永久實行「混合辦公模式」,由2021年9月起,星展香港的員工可以靈活地進行遙距工作,佔總工作時間最多40%;二、把傳統辦公室改造成為「JoySpace」,為員工提供更多開放式的協作空間與以活動為主的工作區,促進員工討論和跨團隊交流。

事實上,星展香港的辦公空間改革行動,早於2018年已經實行——位於中環中心的星展香港辦公室成為首個JoySpace試點,及後也制訂了JoySpace辦公室5年計劃,預料於2023年把全部位於香港的辦公室,翻新成開放式設計。

▲ 星展香港的港島東中心辦公室JoySpace。

堅守L.E.S.S.理念 體貼員工身心需要



僱員福利政策向來亦是企業吸引人才留下或加盟的重要環節,Sharon形容星展香港採用L.E.S.S.(Live well, Eat well, Stay well and Save well)理念,旨在全方位鼓勵員工注重身心健康、財務穩健,維持健康的生活方式。混合辦公模式意味員工可以遙距工作,為加強彼此之間的聯繫和投入度,自 2020 年起,星展香港發起「TOGETHER」活動連繫香港及其他地區的員工,確保每位同事即使在遙距工作時也能得到照顧,促進同事間互相鼓勵,一起面對改變帶來的機遇,有效維持同事間的關係。



為了照顧員工的情緒和身體需要,星展香港在2021年初推出「iHealth」應用程式,全面支援員工的身心健康,聯繫本地及海外同事,通過平台內個人化及遊戲化的設計,如健身教練、團隊活動挑戰、社交互動和獎勵等,促使員工更關注個人身心健康,跨國界攜手邁向L.E.S.S.目標。



在員工福利計劃上,星展香港推出個人化的「iFlex@DBS計劃」,包含了「靈活醫療保險計劃」(Flexible Medical Plan)和「彈性福利支出帳戶」(Flexible Spending Account),讓員工按照自己需要運用福利額度。前者是員工按照個人及家庭需要,自行選擇合適的醫療保障項目,覆蓋門診保障、住院和附加主要醫療保障、中醫和牙科等項目;後者是員工每年獲得一筆定額資金,容許他們用於與醫療保健、健康、防疫及在家工作等有關開支。



完善求職體驗 精準發掘人才

▲ Sharon稱星展香港致力完善求職體驗,提升招聘和發掘人才的效率。

金融科技初創企業為傳統銀行的人才儲備帶來了挑戰,Sharon指星展銀行致力於整個招聘過程中,為求職者提供愉快的求職體驗。除了採用多元化的招聘渠道,星展香港在整個招聘流程階段,運用了人工智能(AI)和機械人流程自動化(RPA)等技術。人工智能方面,星展香港引入了東南亞第一個虛擬銀行招聘人員JIM(Jobs Intelligence Maestro),以人工智能聊天機械人(AI Chatbot)招聘部分職位,全天候無間斷吸引求職者和進行篩選工作。自JIM投入服務後,星展香港的招聘人員把篩選過程的時間減少了75%,而求職者的申請過程亦從1周減至30分鐘內,省卻公司和求職者雙方的等候時間。機械人流程自動化方面,星展香港用於審查入職者背景的時間由數天縮短至數小時,準備入職的同事也不需要到辦公室簽合約,他們可在網上完成有關程序,使入職效率得以提升。



僱主總希望要找到能力相稱和理念一致的人才加入,或留任這批不可多得的人才,星展香港分別善用了DBS Match和Retention Model這兩項數據科學技術,預測人員流失風險,以及配對職位空缺與合適的內部員工,使人才能在星展香港發揮所長。



化挑戰為機遇 帶領員工開創新天地



新冠肺炎導致全球經濟前景不明朗,辦公模式也出現重大變化。Sharon稱星展香港非常理解員工的疑慮,因此公司將持續檢視營運及管理策略,定期收集員工意見,了解他們的關注事項和需要。她形容星展香港管理層身為公司的領袖,支持調整人力資源策略,為員工締造愉悅的工作體驗和旅程,從而培養出一支投入度高和績效高的團隊。



為了協助員工更快適應遙距和混合工作模式,星展香港制定了相關政策和指引,並指導各部門主管與旗下同事緊密聯繫,提升各團隊的工作效率和士氣。此外,自2021年初起,星展香港推行了一系列「變化管理」(Change Management)和計劃,包括各種提高員工認識公司最新變化的項目,以及透過上述的「TOGETHER」活動,連結各個在家工作的員工,確保他們感受到自己並非孤軍作戰。



