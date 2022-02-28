連續3年獲Kincentric頒發最佳僱主獎項　星展香港花盡心思照顧員工及人才需要

每個打工一族的新年願望，總不免是升職加薪。在21世紀，人才流向除了受薪金及福利影響，企業價值觀、員工政策、僱員工作安排的靈活性等無形的因素也是關鍵。星展銀行（香港）有限公司（下稱「星展香港」）繼2019年及2020年後，連續3年獲著名人力資源顧問公司Kincentric頒發最佳僱主獎項（Best Employer）。星展香港董事總經理兼人力資源主管鄭綺青（Sharon）對於公司再度獲獎感到非常榮幸，強調這個獎項證明了公司真正為員工付出，以及基於公司與員工之間的信任和共同價值觀，持續創造了友善和靈活的工作環境。



Kincentric每年會根據入圍企業的員工問卷結果，以互動程度、架構靈活性、領導力和人才關注度為指標，評定當年的最佳僱主。星展香港連續3年得獎，反映這間以新加坡為總部、在東南亞市場數一數二的銀行，深獲員工認同。Sharon感激星展香港員工的肯定和支持公司的努力，星展香港未來將繼續致力成為卓越僱主，為員工提供多元共融的工作環境，為處於不同人生及工作階段的員工，在不同範疇上給予全面支援，使他們能夠在專業領域發展所長。

▲ 星展香港連續3年獲著名人力資源顧問公司Kincentric頒發最佳僱主獎項。

引領開拓未來辦公模式

新冠疫情在2020年起在全世界陸續爆發，Sharon表示星展香港即時讓全體員工選擇在家工作，同一時間，星展香港也把握機會審視原有的工作模式，組成亞太區「Future of Work」 特別工作小組，審視各項從研究、實驗和員工意見諮詢調查中所得的結果，制定出一系列的轉型措施，以應對疫情帶來的變化。其中兩個新措施包括：一、永久實行「混合辦公模式」，由2021年9月起，星展香港的員工可以靈活地進行遙距工作，佔總工作時間最多40%；二、把傳統辦公室改造成為「JoySpace」，為員工提供更多開放式的協作空間與以活動為主的工作區，促進員工討論和跨團隊交流。

事實上，星展香港的辦公空間改革行動，早於2018年已經實行——位於中環中心的星展香港辦公室成為首個JoySpace試點，及後也制訂了JoySpace辦公室5年計劃，預料於2023年把全部位於香港的辦公室，翻新成開放式設計。

▲ 星展香港的港島東中心辦公室JoySpace。

堅守L.E.S.S.理念 體貼員工身心需要



僱員福利政策向來亦是企業吸引人才留下或加盟的重要環節，Sharon形容星展香港採用L.E.S.S.（Live well, Eat well, Stay well and Save well）理念，旨在全方位鼓勵員工注重身心健康、財務穩健，維持健康的生活方式。混合辦公模式意味員工可以遙距工作，為加強彼此之間的聯繫和投入度，自 2020 年起，星展香港發起「TOGETHER」活動連繫香港及其他地區的員工，確保每位同事即使在遙距工作時也能得到照顧，促進同事間互相鼓勵，一起面對改變帶來的機遇，有效維持同事間的關係。



為了照顧員工的情緒和身體需要，星展香港在2021年初推出「iHealth」應用程式，全面支援員工的身心健康，聯繫本地及海外同事，通過平台內個人化及遊戲化的設計，如健身教練、團隊活動挑戰、社交互動和獎勵等，促使員工更關注個人身心健康，跨國界攜手邁向L.E.S.S.目標。



在員工福利計劃上，星展香港推出個人化的「iFlex@DBS計劃」，包含了「靈活醫療保險計劃」（Flexible Medical Plan）和「彈性福利支出帳戶」（Flexible Spending Account），讓員工按照自己需要運用福利額度。前者是員工按照個人及家庭需要，自行選擇合適的醫療保障項目，覆蓋門診保障、住院和附加主要醫療保障、中醫和牙科等項目；後者是員工每年獲得一筆定額資金，容許他們用於與醫療保健、健康、防疫及在家工作等有關開支。



完善求職體驗 精準發掘人才

▲ Sharon稱星展香港致力完善求職體驗，提升招聘和發掘人才的效率。

金融科技初創企業為傳統銀行的人才儲備帶來了挑戰，Sharon指星展銀行致力於整個招聘過程中，為求職者提供愉快的求職體驗。除了採用多元化的招聘渠道，星展香港在整個招聘流程階段，運用了人工智能（AI）和機械人流程自動化（RPA）等技術。人工智能方面，星展香港引入了東南亞第一個虛擬銀行招聘人員JIM（Jobs Intelligence Maestro），以人工智能聊天機械人（AI Chatbot）招聘部分職位，全天候無間斷吸引求職者和進行篩選工作。自JIM投入服務後，星展香港的招聘人員把篩選過程的時間減少了75%，而求職者的申請過程亦從1周減至30分鐘內，省卻公司和求職者雙方的等候時間。機械人流程自動化方面，星展香港用於審查入職者背景的時間由數天縮短至數小時，準備入職的同事也不需要到辦公室簽合約，他們可在網上完成有關程序，使入職效率得以提升。



僱主總希望要找到能力相稱和理念一致的人才加入，或留任這批不可多得的人才，星展香港分別善用了DBS Match和Retention Model這兩項數據科學技術，預測人員流失風險，以及配對職位空缺與合適的內部員工，使人才能在星展香港發揮所長。



化挑戰為機遇 帶領員工開創新天地



新冠肺炎導致全球經濟前景不明朗，辦公模式也出現重大變化。Sharon稱星展香港非常理解員工的疑慮，因此公司將持續檢視營運及管理策略，定期收集員工意見，了解他們的關注事項和需要。她形容星展香港管理層身為公司的領袖，支持調整人力資源策略，為員工締造愉悅的工作體驗和旅程，從而培養出一支投入度高和績效高的團隊。



為了協助員工更快適應遙距和混合工作模式，星展香港制定了相關政策和指引，並指導各部門主管與旗下同事緊密聯繫，提升各團隊的工作效率和士氣。此外，自2021年初起，星展香港推行了一系列「變化管理」（Change Management）和計劃，包括各種提高員工認識公司最新變化的項目，以及透過上述的「TOGETHER」活動，連結各個在家工作的員工，確保他們感受到自己並非孤軍作戰。



（特約）