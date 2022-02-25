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德國健康食品dean&david登陸香港 足不出戶可嘗美食

副刊版 2022/02/25

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來自德國的健康食品dean&david，最近登陸香港，推出一系列健康美食，包括沙律、穀物碗、三文治、咖喱等，食客只需透過美食外送平台下單，足不出戶便可享用美食。

品牌選用優質、天然和健康的食材，如獲海洋

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欄名 : 新鮮熱辣

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