德國健康食品dean&david登陸香港 足不出戶可嘗美食 副刊版 2022/02/25 分享： 來自德國的健康食品dean&david，最近登陸香港，推出一系列健康美食，包括沙律、穀物碗、三文治、咖喱等，食客只需透過美食外送平台下單，足不出戶便可享用美食。 品牌選用優質、天然和健康的食材，如獲海洋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理 2022/02/23 JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 2022/02/21 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 2022/02/21 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 2022/02/19 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 2022/02/18 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 香港 品牌 美食 德國 食品 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮