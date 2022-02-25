新冠快速測試 我們究竟測了甚麼？

大家或各位認識的人，可能已經在家中自己做過新冠快速測試，看看有否「中招」。然而你知道所做的快速測試，究竟測了些甚麼嗎？顯示陽性的綫條如何走出來？快速測試有其好處，又有甚麼欠缺？近期很多人排隊去做核酸檢測，下個月全港人人都要做，人說核酸檢測比快速測試準，原理又是怎樣？

目前全球主要有3種測試診斷是否染上新冠，還有一種是化驗血液中是否有病毒抗體，但人產生抗體需要一段時間，這個方法不夠快知結果，而且大多數人已接種疫苗，體內有抗體，所以此方法不合用。

香港用的另外兩種，就是近期人人識講的PCR，全名Polymerase Chain Reaction（聚合酶鏈式反應），用這種方法的測試，就是坊間叫的核糖核酸測試（Ribonucleic Acid test，RNA test）；而第二種就是快速抗原測試（Rapid Antigen Test，RAT）。PCR和RAT分別檢測病毒的不同部位，於是影響了測試快不快，以及準確性。

先講快速抗原測試，需要抽取呼吸道樣本如口鼻分泌物檢驗，坊間不同牌子大部分採集鼻咽拭子或深喉唾液，亦有一齊驗的。快速測試是直接驗樣本中，有沒有出現在新冠病毒外表的蛋白抗原（Antigen），抗原是導致身體產生免疫反應、即引發人體抗體的東西。快速抗原測試的原理，是使用實驗室製造出來的抗體，尋找被測試者的樣本中，有沒有新冠病毒的抗原。

自己做過快速測試的朋友都知道，用採樣棒採集鼻拭子樣本後，要把棒浸入小樽液體中，那是含有鹽和肥皂之類的溶液，作用是分解細胞、顆粒等；之後將浸過採樣棒的溶液滴在測試棒上，測試棒上的綫條已經附有實驗室製造出來的抗體，如果你帶有新冠病毒，當抗體與你的鼻拭子樣本結合，就會發現並且與你身上新冠病毒的抗原有反應，測試棒上那條附有抗體的綫便會顯現，或出現紅色，表示樣本中含有新冠，表示你陽性；這種陽性只是所謂初陽，不是確診，確診要靠核糖核酸測試。

快速測試是去找附在新冠病毒外表的抗原（Antigen）有沒有出現，核酸測試則不同，它注重內在，尋找新冠病毒的核糖核酸（RNA），當然複雜很多，大家不大會想閱讀。簡單地說，是同樣採集鼻咽拭子、深喉唾液等樣本，利用PCR技術，以酵素將新冠病毒的基因數不斷複製「放大」，讓病毒達致可檢測的水平，檢測樣本中是否含病毒的遺傳物質，獲得基因排列。

核酸測試的優點，在於準確率極高，有說接近100%，樣本中只有小量病毒，即小量病毒遺傳物質也可驗出；缺點則是耗時，至少幾小時才有結果，計埋樣本收集、運輸、檢測和報告之間，正常可能幾天才知結果。

核酸測試亦要由專業人員用專業儀器操作，適合社會上較少人確診或疑似確診的情況，當好像香港今天的情況，人人排隊做較準確的核酸檢測時，就趕不及做；另外，核酸測試不便宜，一次測試至少數百港元。

測病毒抗原 快易平但未夠準

至於快速測試的優點，顧名思義首先就是快速，通常15至20分鐘之內知道結果；其次是易用，普通人在家裏沒有經過特殊培訓也可以做；還有就是相對便宜，在香港一般賣數十元至百多元一套；快速測試的缺點，是準確性較核酸測試差，當一個人體內有大量新冠病毒時，快速測試也可以很準確，但當一個人剛染上病毒，病毒量少或者沒有病徵，快速測試就可能驗不出。

與核酸測試不同，快速測試不會「放大」它們正在尋找的東西，當一個人處於感染初期，鼻和喉嚨裏的病毒不是很多，快速測試告訴你陰性，其實有機會是假陰性，你已「中招」，只是未測到。

尤其是Omicron變種病毒，據報道美國食品及藥物管理局（FDA）曾說，早期數據顯示快速測試對Omicron病毒的敏感性，低於之前的其他變種，要驗出Omicron變種，需要更高病毒量，快測才會陽性。

亦有報道指，快速測試可測出陽性結果的，是在感染之後3至7天，即病毒量較高的時期，換句話說你剛開始喉嚨痛發燒去快測，未必驗得出；而核酸測試可在感染後2至14天驗出陽性結果，甚至在完全無病徵下驗到；此外，快速測試靠一般人自行採樣或進行測試，雖方便卻也是容易出錯、得出假陰性原因之一。

來歸納一下，快速測試更快、更方便、更便宜，但不一定準，要體內有足以檢測的病毒量才準。那怎麼辦？專家有一些建議：在知道與確診者有密切接觸、有暴露風險後的2至3天、或開始出現病徵的第1天做快速測試，例如星期一有暴露風險，星期三或四快測，若出現病徵就立即快測，然後隔3至4天，以及懷疑出現病徵時再做，確保14天潛伏期內沒有感染；懷疑感染的第一天或未有病徵時做，測試意義或不大。

其實特區政府已講明，快速抗原測試只可作參考，不能代替被視為診斷新冠黃金標準（gold standard）的核酸測試。

與其說快速測試是大家的恩物，不如說幫助政府作為大規模社區病毒初步篩查作用更大，盡早識別更多患者，以截斷新冠傳播鏈。那麼在小市民角度，反正不一定準，快速測試可有可無嗎？需要這樣說，快速測試縱使有其限制，它在整體社會及早檢測提供另一條路，讓疫下的我們有得揀。

有甚麼可揀呢？有了快速測試，確診者可以早些知道自己已經轉為陰性，可以早些解除隔離，再次如以前般擁抱身邊人，還多了一份懂得珍惜當下的領悟；有了快速測試，早些解除警報，密切接觸者可以上班而不被公司迫放假；還有，香港人很喜歡去旅行，其他國家或地區有快速測試，你就可以去當地玩了。

隨着科學家們掌握快速測試的數據愈多、研究愈多，將來準確性可能提高。現在我們需要的，是了解快速測試和核酸測試有何不同，對兩者的優勢和局限心中有數。當大家下次接受測試時，在快速和一定準之間，知道選擇哪種適合你，也是配合全民抗疫的一種負責任體現。

▲ 快速抗原測試的原理，是使用實驗室製造出來的抗體，尋找被測試者的樣本中，有沒有新冠病毒的抗原。（資料圖片）