恪守固有稅務優勢 兼備新亮點

財政司司長陳茂波在剛發表的《2022-23年度財政預算案》中，就2021／22年度的預算由原先的1,016億港元財政赤字，向上修訂為189億港元盈餘，接近業界事前估計的上限，凸顯司長多年來的一貫謹慎理財原則。

以往曾經有市民擔心，本港會否出現結構性財政赤字，而就本年度的修訂預算來看，本港的財政盈餘仍然十分健康穩固，未有迹象顯示因為國際經濟的變化和疫情影響，而產生結構性赤字。

提供適切援助 免增長期財政負擔

在一次性紓困措施方面，除了退稅、寬免差餉、電費補貼和發放半個月額外綜援津貼等常見的「派糖」措施外，財政司司長還建議推出新一輪消費券計劃，並加碼至1萬元。相信很多市民都會歡迎以上建議，亦樂見政府正在致力透過「特事特辦」的手段，爭取4月開始發放5,000元消費券，盡快向處於水深火熱的市民提供適切援助。

與此同時，財政司司長沒有增加其他一次性紓困措施的金額，避免加重社會對政府支援的過分依賴，因而增加政府長期財政負擔，以及窒礙市場經濟的營商環境。

改善現有制度 秉承公平原則

財政司司長已於去年的財政預算案中，提及將會檢討現有的差餉制度和寬減機制。在本年度的財政預算案中，司長表明將於2023／24年度內落實住宅物業差餉寬減的建議，屆時只有合資格的自然人業主，就名下一個住宅物業獲得申請差餉寬減。

此外，政府將於2024／25年度內引入住宅物業累進差餉制度，讓持有較高市值物業作投資的業主，繳付較高的差餉稅率，令整個制度更公平完善。

財政司司長也首次在財政預算案中表明，考慮由2024／25課稅年度開始，落實由經濟合作與發展組織（OECD）制定的國際稅務改革「BEPS 2.0」方案，向營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團，徵收15%本地「最低補足稅」，以保障本港的徵稅權，預計每年涉及補足稅額150億港元。我們期待政府盡快公布措施細節，減低企業對於以上新稅種的疑慮，並希望政府能夠建議如何利用以上的新增稅收，引入新財政措施，吸引外商繼續在本港發展業務。

我們亦歡迎財政司司長清楚表明，「最低補足稅」不會影響本港的中小型企業，並強調政府會堅守簡單、明確、具透明度的稅制，以及保留地域來源徵稅等多年來持之以恆的稅務優勢，和盡量減輕企業的合規負擔。

禁業主追租 須平衡處理

新一年的財政預算案亦不忘加入新的亮點，其中建議於2022／23課稅年度設立住宅租金開支扣除，上限為10萬元。至於如何落實執行，我們拭目以待。

司長另外建議盡速立法，禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，採取終止租約、服務或其他相關法律行動，為期3個月。然而，當以上建議成為法例後，如何解決與本來已經簽訂的租約條文出現牴觸的問題，必須小心處理，以確保在法治精神和遵守合約條文中賦予業主和租客的權利和義務之間，取得平衡。

為家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體，提供稅務寬免，也是業界近年積極爭取的其中一項稅務優惠。我們歡迎財政司司長對於這項建議作出正面及積極的回應，期待政府能夠盡快展開諮詢。

作為本屆特區政府最後一份財政預算案，我們喜見預算案不但繼續謹守審慎理財的公共財政原則，確保特區政府配備充足資源，全力抗擊疫情，為市民和中小企紓困，同時亦建議了多項嶄新措施，致力把香港建設成一個更公平、公義、關愛、共享的社會。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 財政司司長於財政預算案表明，考慮落實經合組織制定的國際稅務改革方案，向大型跨國企業集團徵收本地「最低補足稅」。（資料圖片）