名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 行政人員版 2022/02/25 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）早前創立社交平台應用程式TRUTH Social，目前僅在美國蘋果App Store上架。但隨即有網民發現，由於TRUTH Social未在Android平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 今日 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 2022/02/24 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 2022/02/24 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 2022/02/22 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 2022/02/22 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 科技行業 手機Apps 社會民生 社交平台 美國 特朗普 App Store TRUTH Social 美元