Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 行政人員版 2022/02/25 分享： 語言是人與人之間重要的溝通橋樑，在虛擬的元宇宙亦一樣。Meta日前宣布計劃建立一個由人工智能（AI）驅動的「通用語音繙譯器」（universal speech translator），並指該AI通用語 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 今日 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 2022/02/24 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 2022/02/24 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 2022/02/22 特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 2022/02/22 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 科技行業 元宇宙 IT技術 商業 Meta 產品 人工智能 軟件 AR VR