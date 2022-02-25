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Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器

行政人員版 2022/02/25

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語言是人與人之間重要的溝通橋樑，在虛擬的元宇宙亦一樣。Meta日前宣布計劃建立一個由人工智能（AI）驅動的「通用語音繙譯器」（universal speech translator），並指該AI通用語

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欄名 : 科技新知

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