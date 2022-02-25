財政預算案提出，立法禁止業主對指定行業租戶欠租時採取法律行動，為期3個月，有電台聽眾擔心助長租霸。財政司司長陳茂波稱，初步計劃以今年1月1日劃綫，業主仍能追討之前的欠租。

他續指，法律草擬得七七八八，有

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