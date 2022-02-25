陳茂波：暫緩追租 擬今年1月劃綫 籲雙方互諒互惠 業主憂助長租霸 政治版 2022/02/25 分享： 財政預算案提出，立法禁止業主對指定行業租戶欠租時採取法律行動，為期3個月，有電台聽眾擔心助長租霸。財政司司長陳茂波稱，初步計劃以今年1月1日劃綫，業主仍能追討之前的欠租。 他續指，法律草擬得七七八八，有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 消費券使用期 料約6至7個月 今日 消費券使用期 料約6至7個月 明日大嶼展可行性研究 料「有錢剩」 今日 明日大嶼展可行性研究 料「有錢剩」 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 今日 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 下年度賣17商住地 總估值1257億 今日 下年度賣17商住地 總估值1257億 恪守固有稅務優勢 兼備新亮點 今日 恪守固有稅務優勢 兼備新亮點 你可能感興趣 消費券使用期 料約6至7個月 今日 01:00 消費券使用期 料約6至7個月 明日大嶼展可行性研究 料「有錢剩」 今日 01:00 明日大嶼展可行性研究 料「有錢剩」 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 今日 01:00 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 政治 財政預算案 政府政策 陳茂波 財政司 許正宇 退休 銀行