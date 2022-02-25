時局變化太快 智商情商逆商不可缺 行政人員版 2022/02/25 分享： 2022年冬奧會落下帷幕，觀眾最深刻的相信不是奧運官方格言「更快、更高、更強、更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together），而是3名選手的名字：自由式滑雪的谷愛凌、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 變臉新時代 盼港人再掛笑容 2022/02/21 變臉新時代 盼港人再掛笑容 創業者必備心態 須有信念行動力 2022/02/18 創業者必備心態 須有信念行動力 去中心化網絡年代 更自由安全 2022/02/14 去中心化網絡年代 更自由安全 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 2022/02/11 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 創辦Startup 首要誠信+質素 2022/02/07 創辦Startup 首要誠信+質素 疫情 運動 運動 運動員 奧委會 滑雪 谷愛凌