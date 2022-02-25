7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式 行政人員版 2022/02/25 分享： 【本報訊】各行各業面對大辭職潮，企業善用遙控科技及移動網絡通訊，或可助企業及管理層重新制定招聘策略。 據環球顧問諮詢公司Willis Towers Watson報告指出，73%美國僱主難以找到及留住具合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 加強AI人才培訓 掌握應用解決人手 2022/02/24 加強AI人才培訓 掌握應用解決人手 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 2022/02/23 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 2022/02/22 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 2022/02/21 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 留住人才關鍵 提高員工參與度 2022/02/18 留住人才關鍵 提高員工參與度 商業 職場文化 求職招聘 職業生涯 職場技能 行業 智能手機 社交平台 在家工作 人力資源