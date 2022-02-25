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7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式

行政人員版 2022/02/25

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【本報訊】各行各業面對大辭職潮，企業善用遙控科技及移動網絡通訊，或可助企業及管理層重新制定招聘策略。

據環球顧問諮詢公司Willis Towers Watson報告指出，73%美國僱主難以找到及留住具合

...

欄名 : Good Job Insight

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