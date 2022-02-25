我最近搬家，在疫情嚴峻下，為了減少社交接觸，決定不找搬運公司，而是自己搬。

這對我們來說可是極具挑戰性，因為我已經一把年紀，而且家裏的雜物數量也跟隨人生閱歷而一起成長。

為了減輕搬屋的負擔，我決定重新購買大部分日用品、小家電和家居用品。作為香港人，當然首先考慮香港的網購平台。

但搜索了大半天，仍買不齊所有需要購置的東西，最後還是去了內地購物網站瀏覽，才發現內地網站的貨品齊全得多，也便宜得多。但由於擔心質素和貨運的時間，所以主力仍是在本地網站購買，買不到才以內地網站補足。

結果出乎我意料之外，內地網站購買的貨品，不但質素不錯，還比本地購買的早一天到，而我在內地網站購買的商品，是來自浙江，如果是廣東省的話，應該會更早一點到。我記得本地網站的廣告口號是「慳錢、慳力、慳時間」，現在除了「慳力」打和之外，其他都輸了很多個馬位。

我相信所謂的「慳錢、慳力、慳時間」，是和實體店比較，但網購的競爭，可是來自全世界的，而消費者比較的不外乎是選擇、價錢和物流。

經此一役，我仍會本着香港人幫香港企業的心態，繼續幫襯香港的網購服務，但也不抗拒將眼光放遠一點，可能有更多選擇，而且慳錢和慳時間。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》