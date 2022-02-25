下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 單位限呎條款 擴至補地價項目 地產版 2022/02/25 分享： 下財政年度賣地計劃將推出13幅住宅用地，涉逾8,000伙，按年增近4成，發展局局長黃偉綸表示，為了希望港人「住大啲」，當局在賣地條款內加入最低單位面積280平方呎的限制，將延至補地價。 黃偉綸指出，賣地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 供應要達標 還看私人補價進度 今日 供應要達標 還看私人補價進度 預算案建制評價高 陳茂波有分加 今日 預算案建制評價高 陳茂波有分加 下年度賣17商住地 總估值1257億 今日 下年度賣17商住地 總估值1257億 陳茂波：暫緩追租 擬今年1月劃綫 今日 陳茂波：暫緩追租 擬今年1月劃綫 恪守固有稅務優勢 兼備新亮點 今日 恪守固有稅務優勢 兼備新亮點 你可能感興趣 供應要達標 還看私人補價進度 今日 01:00 供應要達標 還看私人補價進度 預算案建制評價高 陳茂波有分加 今日 01:00 預算案建制評價高 陳茂波有分加 下年度賣17商住地 總估值1257億 今日 01:00 下年度賣17商住地 總估值1257億 疫情 發展商 發展局 地政總署 納米樓 補地價 土地供應