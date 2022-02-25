下財政年度賣地計劃將推出13幅住宅用地，涉逾8,000伙，按年增近4成，發展局局長黃偉綸表示，為了希望港人「住大啲」，當局在賣地條款內加入最低單位面積280平方呎的限制，將延至補地價。

黃偉綸指出，賣地

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