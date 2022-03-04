主題式投資　跨越傳統束縛　聚焦明日贏家

近年世界出現了翻天覆地的變化，無論是人口結構、健康護理、城市化與鄉郊、數碼科技、能源運用甚至是智能技術，都跟過去截然不同。如何把握這些世界大趨勢，將會是長線投資的關鍵。



以下是一個典型的城市人生活寫照：正值盛年，與伴侶未有計劃生兒育女，卻把家中小狗視如已出；祖父母已逾八旬，身體仍然健壯；多年未有回鄉，但聽說家鄉已由昔日的農村發展成現代化小鎮；疫情後開始在家工作，漸漸習慣網上購物，對健康食品也愈感興趣；由於留在家中的時間增加，於是把家居電力裝置改用智能系統；為響應環保，最近更轉為駕駛電動車……



投資機會 就在身邊



這些世界發展的大趨勢，不單影響每個人的日常生活，更為投資者帶來了啟示：原來吸引的投資機會，一直都在身邊！



那麼，有甚麼方法可以掌握這些投資機會呢？傳統的投資方式似乎未能配合。原因是傳統投資組合充滿限制，最常見的是地域劃分，例如香港股票組合只會投資於港股、美國股票組合只投資於美股。即使是環球股票組合，也會有傳統基準指數的約束。



舊有投資方式充滿制肘



一般而言，基準指數以市值規模進行加權。舉例說，在2006年，金融行業佔比最大，於MSCI世界指數比重中佔超過26%，但在今天，金融行業的佔比已降至不足10%左右，並由資訊科技行業以逾30%佔比取而代之，成為最大行業¹。換言之，根據基準指數而建構的投資組合，難免集中於大型股份，可能會錯失一些新冒起、有望壯大的企業。



再者，隨著時代的進步，昔日的行業分類方法已未能準確反映經濟實況，尤其是顛覆性技術正在滲入各行各業，例如人工智能已廣泛應用於數據分析、工業物流、健康護理甚至農業灌溉等，難以用單一的方法將之分類。



5G、人工智能及自動化的普及，全球對減碳排放的重視，均正改寫我們未來的生活、工作和娛樂方式，舊有的投資方式已不合時宜。而主題式投資部署，正正有助我們擺脫地區、行業或市值分類的束縛，聚焦於主宰未來全球發展的大趨勢，協助投資者靈活捕捉有望突圍而出的企業。



安聯投資認為，未來有四大趨勢最值得投資者注意：



1. 從城市化到智能城市

時至今日，全球已有超過一半人口於身處城市當中，此比例更會與日俱增。而在未來10年，全球城市更將貢獻整體經濟增長的85%²。城市人口激增，將推動基建設施和服務的需求，智能城市便因此應運而生，嶄新的技術和數據，將會協助改善城市的保安、能源、交通、基建和醫療護理等領域。



2. 科技創新引領數碼生活

科技發展改寫了人與人之間的溝通方式，現代人「一機在手」，已可解決購物、社交、娛樂等需要。而5G技術及雲端運算的發展，更將衍生一個龐大的物聯網生態圈，讓網絡連接到數十億部互聯網裝置。同時，網絡犯罪也日趨猖獗，網絡數據的安全成為了政府、企業及個人的關注重點。



3. 能源危機迫在眉睫

全球矚目的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）已於2021年11月舉行，應對氣候變化已為成各國共識。能夠提供潔淨能源、高效能源儲存，以及可持續能源消耗的公司，將會成為過渡至低碳經濟的關鍵，未來全球估計將投放33萬億美元於可持續能源系統的轉化之上³，刺激在2035年之前，電動車數目每年將增加15-20%⁴。



4. 人口變化重塑社會結構

人口老化已成為全球性現象，在2020年，全球65歲以上的人口為7.27億人，預計到2050年，老年人口將翻一倍至15億人⁵，對各地醫療系統帶來沉重負擔，對醫療科技的需求也因而大增。另一方面，隨著中產人口增加，以及新世代價值觀的轉變，寵物經濟學快速冒升，成為一股不可忽視的市場力量。



主題式投資 及早捕捉明日機遇



在後疫時代，這些趨勢非但沒有減退，反而有加速的跡象。能夠迎合上述四大趨勢的企業，便有望取得更大的市場份額，茁壯成長。主題式投資正正可以讓投資者避開那些未能適應時代洪流的輸家，並從中尋找出有望受惠於未來大趨勢的贏家。



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重要資料



資料來源：除另有註明外，數據，觀點和及評論源自安聯投資, 截至2022年1月24日.



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1 資料來源： MSCI, Sector Performance and Concentration，截至2021年11月30日。

2 資料來源：聯合國 2018、世界銀行城市發展2018年10月，美銀美林；2018。

3 資料來源：國際可再生能源機構，《全球能源轉型：2050年路線圖》；2019年4月。

4 資料來源：彭博新能源財經，《新能源市場長展望2019》；2019年6月。

5 資料來源：聯合國World Population Ageing 2020: Highlights



(特約)