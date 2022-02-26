屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15%

新盤市場成交轉慢，惟有部分早年入市的新盤買家撻訂棄上會。永泰屯門新盤OMA OMA加價重推2伙撻定單位，安排下周一（28日）開售，價錢較3年前推售時加價15.6%及6.2%。

OMA OMA成交紀錄冊顯

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