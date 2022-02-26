屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 置業家居 2022/02/26 分享： 新盤市場成交轉慢，惟有部分早年入市的新盤買家撻訂棄上會。永泰屯門新盤OMA OMA加價重推2伙撻定單位，安排下周一（28日）開售，價錢較3年前推售時加價15.6%及6.2%。 OMA OMA成交紀錄冊顯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 今日 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 2022/02/19 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 2022/02/19 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 2022/02/12 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 2022/02/12 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 一手市場 OMA OMA